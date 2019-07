Organização admite que Altice Arena salvou o VOA, que está garantido em 2020

A organização do VOA - Heavy Metal Festival confessou hoje que foi graças à disponibilidade do Altice Arena que a 10.ª edição não foi cancelada, após a mudança repentina na véspera, devido a uma falha de segurança.

Em entrevista à agência Lusa, o responsável pela organização, Carlos Marreiros, explicou como tudo se processou num espaço de 24 horas, garantindo, por outro lado, que o VOA está confirmado para o próximo ano.

O Altice Arena foi mesmo o único espaço disponível para acolher a primeira edição do evento na capital, após os problemas verificados no palco montado no Estádio do Restelo, também em Lisboa.