Organizações ambientalistas ibéricas querem medidas para assegurar 'stock' da sardinha

Por Lusa | 17:07

Um grupo de 15 organizações ambientalistas ibéricas expressou "preocupação" face à situação "ainda critica" em que o 'stock' da sardinha se encontra, pedindo medidas para assegurar a sua "inequívoca recuperação", foi hoje anunciado.

"No seguimento de um 'workshop' organizado pelo Conselho Internacional para a Exploração do Mar (CIEM, na sigla em português) em Lisboa para avaliar o plano de recuperação e gestão da sardinha ibérica, 15 organizações não governamentais (ONG) de conservação marinha de Portugal e Espanha expressaram preocupação perante o plano que foi submetido à Comissão Europeia pelos governos de Portugal e Espanha", lê-se no comunicado divulgado hoje pelo grupo que integra organizações como a Associação Natureza Portugal e os Ecologistas en Acción.

Para estas organizações, o plano em causa "não reconhece a situação ainda crítica em que o 'stock' se encontra e não vai ao encontro de medidas que possam assegurar a sua inequívoca recuperação".