Orquestra Metropolitana cria a Formiga Rabiga e ciclo de concertos para os mais novos

Por Lusa | 14:32

A Formiga Rabiga, uma personagem criada pela Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), na atual temporada, estreia-se no domingo, às 11:00, com a orquestra, no Teatro Thalia, em Lisboa.

"Histórias da Formiga Rabiga" é o mote de um concerto que visa "estimular as crianças" para escutar a orquestra a interpretar composições eruditas, explicou à agência Lusa o maestro Pedro Amaral, diretor artístico da OML.

A Formiga Rabiga estreia-se com "Pedro e o Lobo", de Sergei Prokofieff (1891-1953), com o intuito de as crianças conhecerem melhor os diferentes instrumentos musicais, numa interpretação pela Orquestra Clássica da Metropolitana, sob a direção Reinaldo Guerreiro.