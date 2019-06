Orquestra robótica da Sonoscopia com três espetáculos na Colômbia

A orquestra robótica desenvolvida pela Sonoscopia, do Porto, vai levar a associação cultural a Medellín, Manizales e Cali, na Colômbia, em junho, apresentando uma "versão mais portátil" que já tinham mostrado em Berlim e Nantes.

O primeiro dia na Colômbia será uma atuação no Museu de Arte Moderna de Medellín, em 12 de junho, com dois dias, 13 e 14, no Festival de la Imagen, em Manizales, terminando em Cali, no dia 15, no Museo La Tertulia.

Segundo Gustavo Costa, da Sonoscopia, a base é o trabalho que vem sendo desenvolvido "há alguns anos" para criar a "Phobos", o nome da orquestra, ainda que os espetáculos "sejam sempre diferentes, mais ou menos iguais mas incluindo alguma improvisação".