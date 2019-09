Orquestras da Casa da Música tocam no espaço público de sete cidades

A Orquestra Sinfónica do Porto e a Orquestra Barroca, agrupamentos da Casa da Música, atuam, de quinta-feira a 11 de setembro, em sete cidades do país, em concertos de entrada livre em espaço público.

A Orquestra Barroca assume cinco dos sete concertos, atuando na quinta-feira em Évora, na Praça do Giraldo, no sábado, em Mafra (Terreiro de D. João V), no domingo, em Faro (Praça da Sé), no Museu Francisco Júnior em Castelo Branco, no dia 10, e na Praça da República de Viana do Castelo, no dia seguinte, fechando este ciclo.

Antes, a Sinfónica sobe a palco no sábado, na Avenida dos Aliados, no Porto, pelas 22:00, inserido no já habitual programa de Concertos na Avenida que a Casa da Música costuma organizar, seguindo-se, no domingo, a cidade de Braga, ambos pelas 21:00.