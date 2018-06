Milad foi autor de um ridículo lançamento da linha lateral.

O iraniano Milad Mohammadi protagonizou um dos momentos mais caricatos do Mundial 2018 com um lançamento da linha lateral tão ridículo (pretendia colocar a bola na área num lançamento da linha lateral com uma cambalhota, contando com o apoio da bola no chão) que fez as delícias da internet.