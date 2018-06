Os Possessos levam crianças de um "novo mundo" ao palco da Culturgest

Por Lusa | 09:45

Crianças diferentes de todas as crianças e que, no limite, terão sido fabricadas em laboratório, estão no centro da peça "O novo mundo", que a companhia Os Possessos estreia, na quarta-feira, no grande auditório da Culturgest, em Lisboa.

"O novo mundo" fala de um centro de produção de crianças - os Serviços Não Especificados - que, além de ter aumentado os números de produção, ainda introduz fórmulas de diferenciação nos centros de incubação, de modo a "diversificar e melhorar" o resultado, explicou à Lusa Nuno Gonçalo Rodrigues, um dos autores da dramaturgia.

"Crianças que leem muito, muito intelectualizadas e sexualizadas, com o objetivo de obterem uma maior rede de contactos e que consigam outros mundos que não aquele em que vivem", explicou.