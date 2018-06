Ousadia nos Óscares da moda

Sara Sampaio foi uma das estrelas em destaque na gala, que decorreu em Nova Iorque.

Por Vânia Nunes | 01:30

Os nomes mais sonantes do mundo da moda reuniram-se segunda-feira, no Brooklyn Museum, em Nova Iorque, para a gala CFDA, que distinguiu o que de melhor se fez na indústria no último ano. A portuguesa Sara Sampaio, que dá cartas nos EUA há vários anos, foi uma das figuras públicas presentes na entrega de prémios, considerados ‘os Óscares da moda’ e fez furor na passadeira vermelha ao surgir com um vestido decotado e transparente, que deixou em evidência a sua excelente forma física.