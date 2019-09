Paços de Ferreira confirma Pepa como treinador e Welthon para o ataque

O Paços de Ferreira oficializou hoje Pepa como treinador da equipa principal, um dia depois da saída de Filipe Rocha, dispensado ao fim de quatro jornadas realizadas na I Liga de futebol.

"O Paços de Ferreira chegou a acordo com Pepa e a sua equipa técnica para que assumam o comando do nosso plantel principal", pode ler-se no único parágrafo com que o Paços legenda a foto do novo treinador no Facebook do clube, acompanhado por um "bem-vindo Pepa" e sem adiantar a duração do vínculo.

Pedro Miguel da Costa Filipe, mais conhecido por Pepa, tem 38 anos e chegou a ser apontado no início da época como possível sucessor de Vítor Oliveira, mas a escolha acabaria por recair no estreante Filipe Rocha, que durou apenas cinco jogos à frente da equipa, quatro deles para o campeonato.