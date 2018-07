Pacotes individuais de açucar com menos quantidade para alimentação mais saudável

Por Lusa | 06:09

Os pacotes individuais de açucar vendidos nas prateleiras e nos espaços de restauração dos supermercados vão ter menos quantidade a partir de 2020, segundo um acordo entre a Direção-Geral de Saúde e o setor da distribuição.

O compromisso de redução dos atuais cinco/seis gramas para quatro será assinado hoje com o secretário de Estado adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

O diretor do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, Pedro Graça, disse à agência Lusa que se esperam efeitos na redução do consumo e de doenças como a diabetes, menos desperdício de "toneladas de açúcar deitadas fora" em pacotes que ficam com restos e menor necessidade de importação.