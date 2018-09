Companheiro de cela do progenitor da namorada de Ronaldo quebrou o silêncio.

O pai de Georgina Rodríguez esteve preso em Espanha. A revelação foi feita no programa Sálvame, do canal espanhol Telecinco, pelo companheiro de cela de Jorge Eduardo Rodríguez Gorjón.Já era sabido que Jorge não tinha estado presente na infância de Gio e da irmã mais nova, Ivana, mas as causas em concreto nunca tinham sido verdadeiramente explicadas. "Sou como um sócio dele. Condenaram-nos a 3 anos de prisão e estivemos presos 11 meses", disse o companheiro de cela numa entrevista por telefone ao referido programa.A natureza do crime pelo qual foi condenado não foi divulgada.Esta não foi a primeira vez que o programa espanhol fez revelações sobre a vida de Georgina. Cristiano Ronaldo terá ficado incomodado com as perguntas da apresentadora do programa 'Sálvame', da Telecinco, Kike Calleja, que falou sobre supostas denúncias do tio e da avó da sua namorada, e ameaçou processar o canal de televisão.De acordo com a Telecinco, o jogador português não terá gostado das questões da repórter e até chegou a sair das instalações do programa de televisão com outro carro que não o dele.Segundo a mesma rede de televisão, quando foi comunicada a presença de jornalistas à entrada decidiu pedir para sair com um carro diferente.Recorde-se que a imprensa internacional também avançou que enquanto Georgina Rodríguez vive um verdadeiro conto de fadas com uma vida de luxo ao lado de Cristiano Ronaldo, a sua avó, de 82 anos, vive na miséria.