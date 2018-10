Manuel Rodrigues desmentiu ter feito tal afirmação. Revelação foi feita por mãe de Francisco D'Eça Leal.

Maria Leal está no olho do furacão: depois do marido, Francisco D'Eça Leal, a acusar de burla supeiror a um milhão de euros, a cantora viu o seu nome ser novamente atirado para a lama quando a sua sogra, mãe do artista plástico, revelou - durante a emissão da segunda parte da reportagem 'Vidas Suspensas' da SIC - que o próprio pai da cantora já admitiu que esta era "uma criminosa".