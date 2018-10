Pai de Maria Leal sai em defesa da filha: "Esta novela tem de acabar"

Manuel Rodrigues afirma que chegou a ajudar Francisco D’Eça Leal quando este ainda vivia com a filha.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Maria Leal continua no centro de todas as polémicas. Cansado das acusações que têm sido feitas à filha, Manuel Rodrigues, o pai da artista, entrou em contacto com ae deu a sua versão dos factos."Quando vi que a mãe do Francisco me acusou de lhe ter dito que a minha filha era uma criminosa liguei para o Francisco. Disse–lhe que a mãe dele estava a mentir. Ele passou-lhe o telefone e eu disse-lhe: ‘A senhora é uma grande mentirosa. Alguma vez falei isso da minha filha?’. Desligaram e nunca mais atenderam", contou em direto durante o programa ‘Flash!Vidas’.