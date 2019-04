Pai detido por abusar sexualmente da filha desde os 10 anos

Suspeito de 54 anos obrigava a menor à prática de atos sexuais.

13:15

Um homem foi detido, esta segunda-feira, no Porto, por alegadamente ter abusado sexualmente da filha de 15 anos.



Segundo o comunicado da PJ a denúncia foi feita pela própria vítima, que afirmou que o pai a "obrigava à prática de atos sexuais".



Os abusos aconteciam na casa do suspeito, na cidade do Porto e começaram quando a vítima tinha apenas 10 anos.

O homem de 54 anos foi presente a primeiro interrogatório judicial, "ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva".