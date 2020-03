Pais de padre galã revoltados com bispo por este reprovar relações amorosas do sacerdote

Os pais do padre Marco Brites, cuja morte permanece um mistério, estão revoltados com o bispo de Leiria-Fátima, D. António Marto, por ter vindo a público divulgar e reprovar as relações amorosas que o sacerdote manteria e que foram descobertas durante a investigação. O corpo do padre da Maceira foi encontrado em junho de 2018, na praia das Valeiras, Marinha Grande. O inquérito foi arquivado em janeiro deste ano pelo Ministé...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 02.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento