Países africanos levantam sanções contra 19 cidadãos da Guiné Bissau -- Presidente

Por Lusa | 02:48

Os líderes da Comunidade Económica de Estados da Africa Ocidental (CEDEAO) levantaram as sanções impostas contra 19 personalidades guineenses, entre políticos, magistrados e o filho do chefe do Estado, informou o Presidente do país, José Mário Vaz.

Em declarações aos jornalistas, à chegada a Bissau, vindo do Togo, onde participou em mais uma cimeira de líderes da CEDEAO, José Mário Vaz afirmou que a organização decidiu levantar as sançõe, na sequência dos consensos que têm sido alcançados ultimamente pela classe política.

O Presidente da Guiné-Bissau anunciou que "já não há mais ninguém sancionado", depois de um trabalho que considerou "duro e difícil" para convencer os seus pares da organização sub-regional africana a levantarem o castigo.