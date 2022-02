Países da UE dão aval final a sanções à Rússia após reconhecimento de separatistas

Os embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia (UE) deram esta terça-feira o aval final à lista de sanções europeias à Rússia, após o reconhecimento russo de territórios separatistas no leste ucraniano, anunciou a presidência francesa do Conselho.

"Acordo no COREPER II [Comité de Representantes Permanentes dos Governos dos Estados-Membros da União Europeia] sobre as propostas legais de sanções apresentadas pelo Alto Representante e pela Comissão Europeia", informou a presidência francesa do Conselho da UE, numa publicação na rede social Twitter.

De acordo com a presidência francesa, as "verificações técnicas e legais" serão agora feitas durante a noite, estando prevista para quarta-feira de manhã a "adoção formal e publicação no Jornal Oficial da UE durante esse dia".