Países do Mercosul aceleram entrada em vigor do acordo com União Europeia

Os países do Mercosul concordaram em entrar individualmente no acordo com a União Europeia à medida que o parlamento de cada Estado aprovar o texto, sem esperarem pela aprovação de todos as nações para oficializar a integração.

Reunidos na cidade argentina de Santa Fé para a Cimeira do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai concordaram em usar a chamada "cláusula de vigência bilateral" para acelerar o início do acordo.

Pelas regras, o acordo comercial União Europeia-Mercosul, fechado em 28 de junho, entrará em vigor assim que o Parlamento Europeu e os congressos de cada país do Mercosul aprovarem o texto.