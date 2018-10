Países que fornecem tropas para missão na República Centro-Africana reúnem-se na ONU

Por Lusa | 05:22

Os países contribuintes de tropas para a Missão de Estabilização na República Centro-Africana (MINUSCA) reúnem-se hoje em Nova Iorque, com o Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), para analisar o desenvolvimento da missão.

As tarefas da MINUSCA, missão criada em setembro de 2014, são, entre outras, a proteção dos civis, a contenção da violência e o apoio às autoridades para estabelecer uma transição política através de um diálogo político inclusivo.

No terreno, aquela missão conta com mais de 14.500 efetivos de diferentes nacionalidades no país, um dos mais pobres do mundo.