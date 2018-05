Paladim Alagoa Mar Ristorante, um sabor de luxo

A frescura dos ingredientes e a mistura de cozinhas de todo o mundo transformam este espaço algarvio numa tentação.

Por Sónia Dias | 18:10

FICHA

Paladim Alagoa Mar Ristorante

Rua do Município, N.ºs 1 a 5A, 8200-127 Albufeira

Telefone 289 580 010

Preço médio 50 €/2 pessoas

Horário 19h00 às 23h00

Cartões Sim

Fumadores Só na esplanada

Especialmente dedicado a quem vive para desfrutar dos pequenos prazeres – gastronómicos – da vida, o Paladim Alagoa Mar Ristorante, em Albufeira, é local de paragem obrigatória. O espaço foi totalmente remodelado e transformado num local acolhedor, familiar e, ao mesmo tempo, cheio de requinte. Ideal para saborear o melhor que a região tem para oferecer.Os produtos regionais são as vedetas do menu e, apesar do cuidado e sofisticação com que são preparados por Roberto Rapisardi, não perdem o sabor que os caracteriza, até porque uma das regras deste chef italiano é, precisamente, manter as qualidades tradicionais de cada cozinha. E não é só a portuguesa. Há pratos mexicanos, italianos, asiáticos, todos eles preparados respeitando as receitas originais.A grande estrela do menu são, contudo, os grelhados, que permitem desfrutar das carnes, peixes e mariscos da região, acompanhados pelos melhores vinhos. A experiência sensorial está garantida, seja a deliciar-se com um naco de vazia galega com 35 dias de maturação, um risoto de alcachofra e manjericão, uma tagliatelle com camarão e espargos verdes ou um tiramisu que é de chorar por mais.