PAN anuncia que se vai abster na votação na generalidade

deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues anunciaram que se vão abster na votação na generalidade do Orçamento do Estado para 2022.



O BE anunciou no domingo que votará contra o Orçamento do Estado para o próximo ano já na generalidade se não existirem novas aproximações ao Governo (juntando-se a idênticos votos de PSD, CDS-PP, Chega e IL), o que totaliza 105 votos contra o documento, que apenas tem votos a favor garantidos dos 108 deputados do PS.

Falta conhecer os sentidos de voto de PCP e Verdes.

A porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, anunciou esta segunda-feira que o partido se vai abster na votação na generalidade da proposta do Orçamento do Estado."Escolhemos o caminho do diálogo e não de rutura", afirmou em conferência de imprensa na sede do partido. Inês Sousa Real acrescentou que os próximos dias vão ser fundamentais para fechar o compromisso com o governo.Segundo a porta-voz do PAN continua em aberto o sentido de voto na votação final."A voÉ precoce assumir por agora o sentido de voto na votação final global. Ainda estamos a fechar o compromisso com o governo porque há medidas que ainda queremos ver incluidas, em particular quanto à questão da crise climática".Inês Sousa Real ressalvou que é "fundamental o investimento em questões estruturais para o país". Alertou ainda que "contas certas não podem justificar a falta de investimento".O Orçamento do Estado tem votação na generalidade marcada para quarta-feira, mas não tem, por enquanto, aprovação garantida.As