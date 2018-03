Panamá coloca Nicolás Maduro em lista de suspeitos de branqueamento de capitais

Por Lusa | 05:05

O Panamá anunciou hoje sanções contra o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, 54 funcionários governamentais e 16 empresas venezuelanas, por "alto risco" em matéria de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e de armas de destruição maciça.

As sanções foram anunciadas pelo Ministério de Economia e Finanças do Panamá, com base na resolução 02-2018 que emite uma advertência às instituições públicas e privadas do Panamá a limitar as operações económicas e financeiras aos sancionados.

A resolução transforma o Panamá no primeiro país da América Central e do Sul a emitir sanções contra funcionários de Caracas, depois dos EUA (América do Norte).