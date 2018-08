Panamá pede apoio da região para ajudar imigrantes venezuelanos

Por Lusa | 04:48

O Panamá apelou sexta-feira aos países do continente americano que ajudem a encontrar uma solução para apoiar os venezuelanos que escapam da crise político, económica e social na Venezuela.

"As informações que recebemos dos êxodos massivos da Venezuela apertam-nos Jamais imaginámos que os cidadãos de um país tão abençoado em recursos enfrentariam tais situações" escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros do Panamá na sua conta do Twitter.

De acordo com Isabel de Saint Malo é urgente "uma solução para esta crise e dar apoio à região para encontrar uma solução".