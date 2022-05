Pancadaria em plena rua de Viana do Castelo por causa de casaco do FC Porto

sábado, o título de campeão nacional depois de vencer o Benfica (1-0), no Estádio da Luz, no clássico da 33.ª e penúltima jornada da Liga Portugal Bwin.

Um homem e uma família envolveram-se numa cena de pancadaria que terá sido provocada por causa de um casaco do FC Porto.As agressões aconteceram em Viana do Castelo, um dia depois do FC Porto ter conquistado, esteSegundo o jornal "O MINHO" esta terça-feira, a PSP já identificou todos os envolvidos. O homem apresentou uma queixa-crime por agressão contra os elementos da família.A cena começou com uma troca acesa de palavras, mas rapidamente escalou para um episódio de agressões. Cabe agora à PSP, no inquérito aberto, chegar às conclusões quanto às causas da pancadaria.