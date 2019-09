Pansy Ho espera que torneio de golfe 'desviado' de Hong Kong para Macau seja "caso isolado"

A embaixadora da Organização Mundial do Turismo Pansy Ho desejou hoje que a mudança da etapa do torneio de golfe PGA Tour Series-China de Hong Kong para Macau seja "um caso isolado".

A empresária do jogo e da indústria do turismo na China continental, Macau e Hong Kong, sublinhou que o importante é que "a situação se resolva", referindo-se aos protestos que se vivem há mais de três meses naquele território, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do Fórum de Economia de Turismo Global, do qual é secretária-geral.

Pansy Ho, filha do magnata do jogo Stanley Ho, defendeu que ambas as regiões administrativas chinesas vizinhas devem "trabalhar em conjunto", tanto mais que as duas integram a região da Grande Baía, o projeto de Pequim de criação de uma mega metrópole mundial que junta ainda nove cidades da província de Guangdong.