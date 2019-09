Papa/Moçambique: Francisco inicia em Maputo viagem a África

O Papa Francisco inicia na quarta-feira uma visita de uma semana até África, durante a qual, até dia 10, visitará as capitais de Moçambique, Madagáscar e das Ilhas Maurícias.

O sumo pontífice da Igreja Católica sairá de Roma pelas 08:00 locais (07:00 de Lisboa) de quarta-feira, dia 04 de setembro, com destino a Moçambique, devendo chegar país lusófono pelas 18:30 locais (17:30 de Lisboa), onde será recebido numa cerimónia no aeroporto de Maputo, capital moçambicana.

No dia seguinte, o Papa encontrar-se-á com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, no palácio presidencial da Ponta Vermelha, no qual, mais tarde, o sumo pontífice se irá reunir com autoridades, representantes da sociedade civil e com corpo diplomático, discursando no final.