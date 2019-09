Papa/Moçambique: Visita é esperada como um estímulo à paz

A visita do papa Francisco a Moçambique vai ser um estímulo para a paz no país e vai colocar maior responsabilidade sobre as lideranças nacionais, consideram estudiosos do catolicismo moçambicano e analistas, em declarações à Lusa.

Francisco vai visitar Moçambique, entre os dias 04 e 06 de setembro, tornando-se no segundo papa a deslocar-se ao país, depois de João Paulo II o ter feito em setembro de 1988, em plena guerra civil no território.

Em declarações à Lusa, Eric Morier-Genoud, especialista em História Africana, considerou oportuna a visita do chefe da Igreja Católica, porque vai acontecer num momento em que Moçambique acaba de testemunhar mais um acordo de paz, que precisa de ser consolidado.