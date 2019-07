Paragens de produção de petróleo não previstas são um problema para Angola - Ministro

O ministro dos Recursos Naturais e Petróleo de Angola, Diamantino Azevedo, disse hoje à Lusa que as paragens não programadas na exploração petrolífera no país são "um problema" que tem de ser resolvido pelas empresas.

"Em abril tivemos uma baixa de produção devido a questões de manutenção dos equipamentos, temos aí um problema, e temos estado a trabalhar com as empresas para melhorarem a manutenção dos equipamentos porque há paragens não previstas para além do que devia acontecer na industria e temos de melhorar isso", disse Diamantino Azevedo.

Em entrevista à Lusa, em Lisboa, o governante angolano vincou que o objetivo para os próximos anos é "ter uma produção estável que permita alcançar a meta de 1,49 milhões de barris por dia, e aumentar as reservas para que nos próximos anos possamos ter uma produção mais ou menos neste nível e daí termos elaborado a estratégia de licitação de blocos de 2019 até 2025".