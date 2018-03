Paris vai analisar viabilidade económica do transporte público gratuito

Por Lusa | 00:36

A autarca de Paris, Anne Hidalgo, anunciou na segunda-feira a encomenda aos seus assessores de um estudo sobre a gratuitidade do transporte público, para "analisar se existe um modelo económico viável".

Em comunicado da autarquia parisiense, anunciou-se que o estudo, encomendado a três assessores do executivo municipal, vai servir para "objetivar o debate", com o fim de "analisar se existe um modelo económico viável".

No texto, adiantou-se que "todas as grandes metrópoles do mundo estão hoje implicadas na redução do lugar da viatura individual poluidora e no desenvolvimento da mobilidade limpa", acrescentando-se que "está em jogo a necessidade de melhorar a qualidade do ar e proteger a saúde dos cidadãos".