Parlamento aprova alargamento dos serviços mínimos das contas bancárias

Por Lusa | 13:24

A Assembleia da República foi hoje unânime na aprovação do alargamento dos serviços mínimos bancários, aumentando para 24 as transferências por ano entre bancos e permitindo que os cartões de débito sejam usados fora da União Europeia.

O projeto de lei em causa fora apresentado pelo grupo parlamentar do PCP e já tinha sido aprovado em sede de especialidade, contando com emendas de PS e BE, apesar do voto contra de PSD e da abstenção do CDS-PP, na generalidade.

Hoje, em votação final global, foi aprovado que o cartão de débito da conta de serviços mínimos bancários possa ser usado em todos os países (e não só na União Europeia), passando a poder fazer-se pagamentos de baixo valor, sem a inserção do número PIN, como nas portagens.