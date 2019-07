Parlamento aprova projeto de Os Verdes pela despoluição hidrográfica do rio Lis

O Parlamento aprovou hoje um projeto de resolução do grupo parlamentar de Os Verdes (PEV), que recomenda ao Governo o cumprimento do protocolo assinado com as associações de suiniculturas, com vista à despoluição hidrográfica do Lis, em Leiria.

O primeiro ponto do projeto do PEV foi aprovado por todos os partidos à exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve.

Este ponto, de acordo com o projeto de resolução do PEV, recomenda ao Governo uma "urgente articulação com os agentes locais, nomeadamente os produtores agropecuários, para a necessária e efetiva resolução da poluição da bacia hidrográfica do rio Lis, assegurando o cumprimento do protocolo assinado com as associações de suiniculturas e impedindo a continuada falta de concretização das soluções de saneamento encontradas".