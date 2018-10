Parlamento aprova sistema de incentivo e depósito de embalagens proposto pelo PAN

Por Lusa | 13:59

O parlamento aprovou hoje o texto final relativo ao projeto de lei do PAN para implementar um sistema de incentivo e depósito de embalagens de bebidas de plástico, vidro e alumínio, ou seja, uma tara recuperável.

No plenário de hoje da Assembleia da República, a proposta foi aprovada em votação final global, tendo merecido o voto contra do PCP, a abstenção do CDS-PP e do PEV e os votos a favor de PS, PSD, BE e PAN.

Comunistas e centristas entregaram uma declaração de voto sobre este projeto de lei.