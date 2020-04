Parlamento austríaco quer bloquear apoios a empresas em paraísos fiscais

O parlamento austríaco pediu esta quarta-feira ao Governo para elaborar uma lei que impeça as empresas localizadas em paraísos fiscais, não pagando impostos, de acederem aos apoios estatais aprovados no âmbito da pandemia de covid-19.

Apresentada por deputados do Partido Popular Austríaco e dos Verdes, as forças coligadas no Governo, a proposta solicita que as empresas sediadas ou que têm a empresa-mãe sediada num Estado que conste da "lista de países e territórios não cooperantes da União Europeia (UE) para impostos", como Ilhas Caimão, Panamá, Seychelles ou Ilhas Virgens, sejam excluídas dos apoios destinados às empresas.

A proposta, apoiada por unanimidade, argumenta que os já anunciados 38 mil milhões de euros do pacote de ajuda vão ser "financiados por contribuições de contribuintes que trabalham na Áustria".

A proposta de resolução apresentada ao Governo liderado por Sebastian Kurz refere ainda que os apoios para combater os efeitos da pandemia "não podem cair nas mãos de quem se recusa a contribuir para o que é de todos, apesar de ter os meios [para isso]".

"Aqueles que fogem ao fisco, depositando o seu dinheiro em paraísos fiscais da lista negra da UE, não merecem a solidariedade das contribuições dos trabalhadores e dos empresários na Áustria", reitera a proposta.

A Áustria é, portanto, o país terceiro da UE, após a Dinamarca e a Polónia, que decidiu tomar medidas para impedir a entrega de apoios estatais relacionados com a pandemia a empresas que não pagam impostos ou pagam pouco nos países onde operam.

