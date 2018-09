Parlamento de Timor-Leste aprovou Orçamento Geral do Estado para 2018

Por Lusa | 03:26

O Parlamento Nacional de Timor-Leste aprovou hoje com ampla maioria o Orçamento Geral do Estado para 2018 depois de um longo debate na especialidade, marcado por críticas da oposição a vários aspetos do documento.

O texto, que tinha já sido aprovado na generalidade e que foi debatido na especialidade na última semana, foi aprovado definitivamente por 42 votos a favor, nove contra e 14 abstenções.

Depois da redação final do documento, o texto vai ser enviado para o Presidente da República, Francisco Guterres Lu-Olo, para promulgação.