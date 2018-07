Parlamento debate desigualdades territoriais e criação da comissão da descentralização

Por Lusa | 18:56

O projeto de lei para a criação da Comissão Independente para a Descentralização, do PS e PSD, para estudar a reforma do Estado, vai ser debatido na quarta-feira, a par do debate sobre "desigualdades territoriais".

"O objetivo é apresentar a comissão independente, que faz parte do acordo entre o PSD e o Governo, porque o PSD exigiu a criação da comissão que vai consubstanciar a segunda fase da descentralização, que vai estudar o assunto durante um ano", explicou à Lusa a deputada Berta Cabral.

A social-democrata, que coordena o grupo de trabalho parlamentar da descentralização, acrescentou que, além da discussão e votação do projeto de lei conjunto para a criação da comissão independente, será uma oportunidade para "debater toda a questão relacionada com a descentralização e as desigualdades territoriais".