Parlamento discute moção de censura ao Governo

A moção de censura ao Governo apresentada pela Iniciativa Liberal está esta quinta-feira a ser discutida no parlamento.O líder da IL, João Cotrim, afirmou que o sinal mais vergonhoso da incompetência do PS na gestão da economia são os "quatro milhões de portugueses que que ou são pobres, ou estão em risco de pobreza".Cotrim acredita que "este Governo é incompetente" e defendeu que apresentaram esta moção porque é "preciso mudar de Governo já"."O Governo já não é só incompetente, o Governo tornou-se numa fonte de instabilidade. Esta moção de censura é a nossa forma de dizer ao parlamento e ao país não à incompetência, não à instabilidade, precisamos de um Governo novo e precisamos dele já", afirmou o líder da IL.António Costa afirmou que João Cotrim "quer abandonar a liderança da IL com um Governo derrubado". Também questionou qual seria a alternativa viável de Governo, uma vez que "a direita nem se consegue entender para a moção de censura"."Portugal foi o segundo país que mais cresceu na União Europeia em 2022", frisou o Primeiro-Ministro.O deputado do PSD João Moura comparou o Governo socialista com a série televisa 'Guerra dos Tronos', uma vez que também no PS existe uma "guerra de sucessão ao trono" que é disputada entre as "famílias dominantes em antecipação ao inverno que está para vir". Afirmou também que os sociais-democratas não querem partir para as terceiras eleições em três anos".O deputado socialista Porfírio Silva defendeu que a moção é "inútil" porque "não existe alternativa política". "Os membros do PS não andam na política por ganância", acrescentou.Cotrim Figueiredo voltou a falar e disse que para evitar os problemas em que o PS está envolvido neste momento basta "não nomear pessoas que são arguidas em processos" e "não nomear pessoas que acabaram de receber indemnizações de 500 mil euros".Carlos Guimarães Pinto, da IL, acredita que o PS não zela pelos interesses dos portugueses e que só interessa proteger "as clientelas internas dentro do partido". "O PS enfiou o país num lamaçal político", acrescentou o deputado.António Costa voltou a ter a palavra e referiu que o país "quer aproximar-se dos mais desenvolvidos" e que "desde 2016 até 2022 Portugal cresceu dez vezes mais em média anual, do que nos dez anos anteriores".Catarina Martins, do BE, questionou "que resultados podem diferenciar este PS da direita?". Afirmando que este governo socialista, tal como o PSD, "gosta de vistos gold".Acusou ainda a direita de conviver bem com uma escola a que "falta quase tudo". "A direita não tem alternativa a este governo porque maioria do PS é mesmo muito parecida", acrescentou."A secretária de estado não foi acusada de nada", referiu o Primeiro-Ministro."Acho muito curioso ser a deputada Catarina Martins a dizer que devemos despedir uma mulher do governo por causa do marido", disse António Costa.