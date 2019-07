Parlamento Europeu inicia legislatura na 3.ª feira ainda com impasse no Conselho

O 'novo' Parlamento Europeu inicia a sua sessão constitutiva na terça-feira, em Estrasburgo, tendo no topo da agenda a eleição do seu presidente, quando se mantém um impasse no Conselho Europeu sobre as nomeações para os cargos de topo.

O primeiro ato da nona legislatura (2019-2024) do Parlamento Europeu, cuja sessão inaugural decorrerá entre terça e quinta-feira, será precisamente a eleição, na quarta, 03 de julho, do presidente da assembleia, que chegou a estar agendada para terça-feira, mas que foi adiada para o dia seguinte em virtude da demora do Conselho Europeu em chegar a um acordo sobre as designações para os cargos institucionais de topo da União Europeia.

Na longa cimeira extraordinária iniciada no domingo em Bruxelas, os chefes de Estado e de Governo, que já haviam falhado um acordo no Conselho realizado em 21 de junho, voltaram a ser incapazes de chegar a uma solução de compromisso sobre as designações para os lugares de topo da UE, apesar de uma 'maratona' negocial de 18 horas, "suspensa" hoje ao final da manhã e que será retomada na terça-feira.