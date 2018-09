Parlamento timorense adia pela quarta vez nomeação de Comissário Anticorrupção

Por Lusa | 04:48

O Parlamento Nacional timorense adiou hoje, pela quarta vez, a eleição do novo comissário anticorrupção, no meio de uma polémica que deixou a Comissão Anti-Corrupção (CAC), formalmente, sem responsável.

Deputados das bancadas da oposição voltaram hoje a não estar presentes no momento em que se previa, na agenda da ordem do dia, a eleição do novo comissário da CAC para substituir Adérito Tilman, que terminou o mandato de quatro anos em julho.

A lei em vigor determina que o comissário "é designado pelo Parlamento Nacional, sob proposta do Governo, por maioria absoluta dos deputados", mas obriga que estejam presentes no plenário "pelo menos, três quartos dos deputados em efetividade de funções".