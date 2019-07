Parlamento timorense aprova alterações legislativas para ratificar tratado com Austrália

O Parlamento Nacional timorense aprovou hoje, com os votos contra da Fretilin, na oposição, emendas a quatro propostas de lei necessárias para a ratificação do tratado de fronteiras com a Austrália.

As emendas à Lei do Fundo Petrolífero e à Lei das Atividades Petrolíferas foram aprovadas com 41 votos a favor, 23 contra -- da bancada da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) -- e uma abstenção (do deputado do PD, Adriano do Nascimento).

As restantes mudanças, nomeadamente alteração à lei tributária e ao regime laboral, foram aprovadas com 42 votos a favor e 23 contra.