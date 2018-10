Parlamento timorense aprova orçamento para 2019, com cortes em várias despesas

Por Lusa | 04:51

O Parlamento Nacional timorense aprovou na sexta-feira, depois de dois dias de debate, o orçamento para 2019, introduzindo um conjunto de alterações para redução de várias de despesas, que serão agora contabilizadas para a redação final do diploma.

No arranque do debate o orçamento previa gastos de 17,2 milhões de dólares, um aumento de 65% face a 2018, mas um valor próximo do de 2017.

Durante o debate, porém, foram apresentadas, debatidas e aprovadas várias propostas de alteração, essencialmente para cortar gastos em despesas de capital menor e de bens e serviços.