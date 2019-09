Parpública passa de prejuízo a lucro de 46,5 ME no primeiro semestre do ano

A Parpública passou de prejuízo a lucro de 46,5 milhões de euros até junho, mais 50 milhões de euros face igual período do ano passado com a aplicação dos mesmos critérios contabilísticos, divulgou hoje a 'holding' do Estado.

De acordo com o relatório e contas consolidadas relativas ao primeiro semestre, hoje divulgado à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), o resultado consolidado do grupo Parpública no primeiro semestre de 2019 atingiu os 46,5 milhões de euros, valor que compara com o prejuízo de 13,9 milhões de euros no período homólogo.

"Verifica-se assim uma melhoria muito significativa do resultado consolidado, a qual teve origem, no essencial, na própria Parpública e nas empresas do Grupo AdP [Águas de Portugal], sendo, no entanto, de sublinhar que todos os segmentos das atividades operativas apresentam resultados positivos, tal como havia já acontecido em 2018", refere a empresa.