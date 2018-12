Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parque de La Salette é o ex-líbris de Oliveira de Azeméis

Localidade prima pelos espaços ao ar livre, mas conta também com muitos vestígios de outros tempos.

Por Ana Isabel Fonseca | 18:23

Situada no distrito de aveiro, Oliveira de Azeméis é uma cidade com muita tradição, recuando a sua história até aos dois mil anos a.C. com os castros de Ul e de Ossela. Atualmente prima não só pelos vestígios de tempos distantes, como é o caso do conhecido pelourinho Manuelino, mas também pelo seu património arquitetónico, cultural e, acima de tudo, natural.



Em Oliveira de Azeméis respira-se ar puro em vários recantos, sendo o mais conhecido o parque de La Sallete. É considerado o ex-líbris da cidade, sendo marcado pela beleza e tranquilidade.



Este local, que conta com 17 hectares, celebrou o centenário em 2009 e todos os anos recebe milhares de pessoas durante as festas de agosto. O parque conta ainda com três miradouros, sendo que de um deles é possível avistar a ria de Aveiro e a linha do mar, em Ovar.



Também as margens do rio Caima são hoje em dia um ponto de atração. Possuem um caminho pedonal com mais de 2,3 quilómetros, zonas de descanso e de piqueniques e um viveiro com espécies autóctones. Outro espaço ao ar livre a visitar é também, sem dúvida alguma, a praia fluvial do Pedregulhal. Um sítio a não perder, especialmente nos dias mais quentes do ano.



Uma visita à cidade deve ainda incluir uma passagem pelo Parque Temático Molinológico, que é constituído por 12 moinhos distribuídos por três freguesias. Trata-se de um museu vivo, que mostra a cultura da região.



Referência à gastronomia em livro de Eça de Queiroz

A gastronomia tem desde sempre um papel muito importante na cidade. O próprio Eça de Queiroz, na sua obra ‘A Capital’, faz referência ao Botequim da Corcovada, espaço que existiu durante o século XIX e possuía uma gastronomia muito própria.



ONDE COMER O QUE FAZER

Restaurante Lindolfo Não deixe a cidade sem visitar o restaurante Lindolfo, um espaço que destaca a cozinha tradicional portuguesa. O cabrito, o anho assado e o pernil fumado são alguns dos pratos a provar.



Percursos pedestres Oliveira de Azeméis conta com alguns percursos pedestres que permitem conhecer melhor a zona envolvente. É o caso da rota dos Espigueiros e, também, da rota do Moleiro.



Atividade artesanal A atividade artesanal tem um grande destaque no concelho. Os visitantes podem ver as sacas de tiras de Cucujães, bordados e rendas, objetos feitos em vime e, ainda, arte em madeira.