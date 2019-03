Parte da dívida a empresas portuguesas em Angola está a ser paga em títulos do Tesouro

Por Lusa | 05:00

O secretário de Estado da Internacionalização disse que Angola está a cumprir os pagamentos de dívidas às empresas portuguesas, que já há cerca de 50 no processo, mas admite que parte dos valores está a ser paga com obrigações do Tesouro angolano.

"Sabemos que há empresas que aceitaram condições de pagamento em dinheiro, em títulos do Tesouro, e até em títulos com maturidades, diferentes", admitiu Eurico Brilhante Dias em entrevista à Lusa, explicando, porém, que a forma de pagamento resulta das negociações entre as empresas e o Governo de Angola e que em nada têm a ver com o Estado português.

O que o Estado português fez "foi com as autoridades angolanas, que sempre manifestaram vontade (...) de pagar, encontrar um procedimento que nos permitisse chegar a pagamentos", afirmou, adiantando que neste momento já há cerca de 50 envolvidas no processo de negociação de dívida.