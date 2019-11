Partido cabo-verdiano pede chumbo do Tribunal Constitucional à lei da paridade

O partido União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID), um dos três com representação no parlamento, anunciou esta terça-feira que vai tentar a fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional à lei da Paridade, aprovada pela Assembleia Nacional, alegando a sua inconstitucionalidade.

A posição foi assumida pelo presidente da UCID, António Monteiro, depois de ter sido recebido em audiência no palácio presidencial, na cidade da Praia, pelo Presidente Jorge Carlos Fonseca, que por sua vez anunciou em 21 de novembro ter promulgado - após receber pareceres de cariz jurídico-constitucionais - a lei de Paridade de Género.

"Viemos dizer ao Presidente da República que nós discordamos completamente daquilo que vem da lei, relativamente ao artigo 6.º, que impede que os partidos concorram e que as listas sejam rejeitadas em caso de não conseguirem a proporção", explicou António Monteiro, queixando-se do que diz ser uma legislação que vai promover as "listas fantasma" e a bipolarização, já existente em Cabo Verde.

A lei, que obriga desde logo a um equilíbrio nas representações de homens e mulheres nas listas candidatas a atos eleitorais, foi aprovada no parlamento em 31 de outubro, depois de sucessivos adiamentos, mas ainda não foi publicada em Boletim Oficial.

A UCID tem apenas três deputados eleitos à Assembleia Nacional, pelo que o recurso à fiscalização abstrata e sucessiva pelo Tribunal Constitucional apenas pode ser feita através de um pedido ao Provedor de Justiça (ou reunindo o apoio de outros deputados para subscrever a petição).

O Movimento para a Democracia (MpD) é o partido atualmente maioritário em Cabo Verde, liderando o Governo, enquanto o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) foi o segundo mais votado, perdendo as eleições legislativas de 2016, depois de um período de governação iniciado em 2001.

O Comité dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) apelou este mês ao combate à discriminação feminina em Cabo Verde, defendendo a "implementação efetiva" da lei da paridade.

A posição consta das conclusões do relatório de Cabo Verde sobre as medidas adotadas para implementar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, um dos países que esteve em análise na assembleia-geral do Comité dos Direitos Humanos da ONU, realizada de 14 de outubro a 08 de novembro.

Em Genebra, os especialistas da ONU levantaram preocupações sobre legislação relativa à discriminação, violência de género, sistema judicial e corrupção em Cabo Verde, com o Governo, através da ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Lélis, a defender os vários progressos alcançados.

Foram reconhecidas pelo Comité dos Direitos Humanos da ONU "as medidas importantes tomadas" em Cabo Verde para "alcançar a igualdade entre homens e mulheres, incluindo esforços para aumentar a integração da perspetiva de género".

No entanto, as conclusões recomendam desde logo a aprovação (que aconteceu no parlamento em 31 de outubro, depois de adiada na sessão legislativa anterior) e "implementação efetiva" da Lei da Paridade, "para aumentar a participação das mulheres em todas as esferas da vida pública e privada".

"O Comité está preocupado com a participação insuficiente das mulheres em algumas áreas da vida pública, incluindo a proporção relativamente baixa de parlamentares, a falta de prefeitas e a diminuição da proporção de mulheres em cargos ministeriais", lê-se nas conclusões.