Partido Comunista contra fecho de dois balcões da CGD no centro de Coimbra

Por Lusa | 14:48

O Partido Comunista Português (PCP) manifestou-se hoje contra a possibilidade de encerramento de dois balcões da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no centro da cidade de Coimbra e vai promover uma ação de rua junto da população.

"Chegou ao conhecimento do PCP que está previsto o encerramento, no final deste mês, de dois balcões da Caixa Geral de Depósitos no concelho de Coimbra", afirma a Organização Regional de Coimbra dos comunistas, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Os dois balcões que, de acordo com o PCP, a CGD prevê fechar em Coimbra situam-se no centro da cidade, um na avenida Sá da Bandeira, perto da Praça da República, e outro na Rua Ferreira Borges, na Baixa de Coimbra.