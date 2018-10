Partido de centro direita vence eleições no Quebeque com maioria absoluta

Por Lusa | 06:08

A Coalition Avenir Québec foi o partido mais votado nas eleições provinciais do Quebeque no Canadá, realizadas na segunda-feira, com 37.48% dos votos, conquistando a maioria absoluta.

O partido de centro direita conseguiu eleger 74 deputados com 37.48 % dos votos (1.489.120), enquanto que os liberais, terão 32 deputados com 24.76 % (984.775 votos), quando estavam contadas 20.838 de 20.944 mesas de voto.

Esta é a primeira vez desde 1966 que um partido de direita consegue vencer as eleições provinciais.