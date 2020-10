Partido no Governo na Guiné-Bissau condena rapto de militantes

O Movimento para a Alternância Democrática da Guiné-Bissau (Madem-G15, no Governo) condenou o rapto, na segunda-feira, de dois militantes do partido, salientando que representa uma ameaça dos direitos fundamentais e que não pactua com "retrocessos".

Em comunicado, com data de terça-feira e a que a Lusa teve esta quarta-feira acesso, o Madem-G15 refere que os "raptos dos dois militantes", na segunda-feira, "representam uma séria ameaça aos direitos fundamentais dos cidadãos da Guiné-Bissau, ainda mais quando os próprios atos estão associados a espancamentos, humilhações, ferimentos, danos morais e materiais".

"Perante estes atos, é importante recordar a todos os intervenientes deste processo de consolidação da democracia que o Madem-G15 condena com veemência o ocorrido e jamais [se] pautará pelo retrocesso protagonizados nos momentos mais negros da história do nosso povo", salienta.

O partido refere também que aqueles atos põem em causa os "direitos e liberdades fundamentais garantidos tanto pela Constituição da República, como por tratados internacionais que vinculam o Estado da Guiné-Bissau".

"O Madem-G15 chama a atenção às instituições do Estado, em especial ao Ministério do Interior e seus responsáveis, para que dediquem os seus maiores esforços no sentido de prevenir que tais atos não se repitam", que evitem envolver-se em "atos que possam lesar os direitos e dignidade de outrem" e a cumprirem as leis do país.

No comunicado, o Madem-G15 apela também ao Ministério Público para proceder às "devidas investigações" para apuramento de responsabilidades.

Os dois militantes do Madem-G15 e ativistas políticos foram libertados na terça-feira, depois de estarem detidos nas celas da segunda esquadra, que fica ao lado do Ministério do Interior, disse a Liga Guineense dos Direitos Humanos.