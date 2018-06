Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passeios de bicicletas celebram batalha de São Mamede

Partida e chegada junto ao Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Por Mário Figueiredo | 10:00

O passeio de bicicleta ‘Dia 1 de Portugal’ celebra a batalha de São Mamede, a 24 deste mês. O passeio, minipasseio e trilho BTT prometem pintar a zona histórica da cidade de Guimarães, com partida e chegada junto ao Estádio D. Afonso Henriques.



O evento da Associação de Ciclismo do Minho disponibiliza três percurso, à medida de cada participante. A concentração, marcada para as 09h00, é no Estádio D. Afonso Henriques. A participação é gratuita, mas é necessário efetuar a inscrição no site www.acm.pt, que permite ganhar a camisola oficial, estar abrangido pelo seguro desportivo e receber vários brindes dos patrocinadores.



Ficam também habilitados a outros prémios que serão sorteados pelos participantes. A 10.ª edição visa essencialmente celebrar a data histórica, daí os dois percursos de dificuldade baixa (passeio e minipasseio), de forma a permitir a participação de toda a família, independentemente da idade e da condição física.



Há ainda o trilho BTT para os ciclistas mais experientes. Tem a extensão de 25 km, com um acumulado positivo de 750 metros. Os trilhos foram escolhidos de forma a proporcionar paisagens únicas e deslumbrantes.



Mas o Dia 1 de Portugal, que marca a vitória na Batalha de São Mamede em 1128 e que viria a ser designada como ‘a primeira tarde portuguesa’, pretende incentivar a prática desportiva e a utilização da bicicleta como opção de mobilidade mais económica e mais ecológica.



Esta iniciativa associou-se também a projeto ‘SW-UP Sport for Women in Urban Places’, que tem como objetivo aumentar a participação das mulheres no desporto e atividades físicas ao ar livre em áreas urbanas nos vários estados membros da União Europeia.



Mais do que um evento desportivo é também um acontecimento cultural, mas requer cuidados; uma bicicleta em boas condições e alguns treinos para tornar o passeio mais agradável.



Bons treinos!