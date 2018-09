Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Passion Bar: espaço de criatividade, música e sabores

Cocktails de autor são servidos em objetos como lentes de câmaras registando memórias fotográficas.

Por Carla Marques Cordeiro | 16:32

O passion Bar nasceu em junho de 2018 para marcar a diferença e mudar o paradigma do que acontece na Baixa de Albufeira. Com localização no centro histórico da cidade, o Passion encontra-se no primeiro andar de um edifício antigo, do final do século XIX, na travessa Cândido dos Reis.



Um novo conceito na cadeia de hotéis do Grupo Barata, que remete para o reviver na época em que a Lei Seca proibia o consumo e comercialização de bebidas alcoólicas na América do Norte e os consumidores eram obrigados a escolher pontos de encontro escondidos.



"A intenção é fugir aos ambientes confusos, sublinhando a qualidade e glamour como cartão de visita," explica o gerente do bar, Sandro Serrão. Num estilo burlesco, o bar dispõe de um leque de cocktails criativos de autoria, cada um com uma história e um copo próprio. A presença de música ao vivo, DJ e sushiman fazem a combinação com os aromas.



O cocktail Passion é apresentado numa lente de uma câmara fotográfica para que a base fique registada como uma fotografia. O espaço foi preparado ao pormenor e muitos dos objetos fazem parte da habitação pessoal e das unidades hoteleiras dos proprietários. Antes do pedido é oferecida uma bebida de boas-vindas com o objetivo de limpar o palato para que os clientes fiquem recetivos a todas as bebidas.