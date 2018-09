Paulo Gonçalves abandona Benfica

Clube não confirma, mas admite cenário.

10:54

Paulo Gonçalves estará perto de sair do Benfica. Fonte oficial dos encarnados confirmou a Record que as águias ainda não tomaram uma decisão - Gonçalves está esta sexta-feira a trabalhar na Luz -, estando agendada para a próxima semana uma reunião entre a direção e o diretor jurídico a pedido deste na qual será decidido o seu futuro. Paulo Gonçalves já expressou vontade e disponibilidade de abandonar as águias.A possibilidade de saída ganhou mais consistência a partir do momento em que Benfica e Paulo Gonçalves puderam aceder ao processo no qual o advogado é arguido, sendo que a defesa do diretor jurídico considera ser melhor ele estar fora dos encarnados.